Дванадцатень и шостень: украинец предложил изменить названия месяцев и "зажег" сеть

На сайте Кабинета Министров появилась интересная петиция, автор которой предлагает изменить названия всех 12 месяцев года так, чтобы они соответствовали их номеру. Петиция вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.
Как автор петиции предлагает называть месяцы и что об этом думают украинцы, рассказывает РБК-Украина.
Автор петиции - гражданин Украины Воронков Антон Александрович. Он предложил изменить названия всех месяцев и аргументировал это тем, что "тысячи украинцев страдают", потому что путают названия, которые существуют сейчас.
"Ежедневно тысячи украинцев страдают, путая июнь и июль, декабрь и февраль, апрель и май. Считаю, что у украинского общества есть и будут более насущные задачи, чем помнить, в каком месяце выпадает грудь снега и когда начинается цветение липы", - указывает автор петиции.
По мнению автора петиции, месяцы в Украине нужно называть по номеру. То есть обновленные названия должны выглядеть так:
Стоит добавить, что пока что петиция собрала всего 50 из необходимых 25 тысяч голосов. Однако украинцы живо обсуждают это предложение и шутят.
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При написании материала были использованы источники: петиции на сайте Кабинета министров, социальные сети.