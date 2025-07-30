Дванадцатень та шостень: українець запропонував змінити назви місяців і "запалив" мережу

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася цікава петиція, автор якої пропонує змінити назви усіх 12 місяців року так, щоб вони відповідали їхньому номеру. Петиція викликала жваве обговорення у соцмережах.

Як автор петиції пропонує називати місяці та що про це думають українці, розповідає РБК-Україна.

Про що йдеться у петиції

Автор петиції - громадянин України Воронков Антон Олександрович. Він запропонував змінити назви усіх місяців і аргументував це тим, що "тисячі українців страждають", бо плутають назви, які існують зараз.

"Щодня тисячі українців страждають, плутаючи червень та липень, грудень та лютий, квітень та травень. Вважаю, що в українського суспільства є і будуть більш нагальні задачі, ніж пам'ятати, у якому місяці випадають груди снігу та коли починається цвітіння липи", - вказує автор петиції.

Як Воронков пропонує називати місяці

На думку автора петиції, місяці в Україні потрібно називати по номеру. Тобто оновлені назви мають виглядати так:

Першень

Другень

Третєнь

Четвертень

П'ятень

Шостень

Сьомень

Восьмень

Дев'ятень

Десятень

Одинадцатень

Дванадцатень

Варто додати, що поки що петиція зібрала всього 50 з необхідних 25 тисяч голосів. Однак українці жваво обговорюють цю пропозицію і жартують.

Що думають про цю ідею українці