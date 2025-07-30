Дванадцатень и шостень: украинец предложил изменить названия месяцев и "зажег" сеть
На сайте Кабинета Министров появилась интересная петиция, автор которой предлагает изменить названия всех 12 месяцев года так, чтобы они соответствовали их номеру. Петиция вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.
Как автор петиции предлагает называть месяцы и что об этом думают украинцы, рассказывает РБК-Украина.
О чем говорится в петиции
Автор петиции - гражданин Украины Воронков Антон Александрович. Он предложил изменить названия всех месяцев и аргументировал это тем, что "тысячи украинцев страдают", потому что путают названия, которые существуют сейчас.
"Ежедневно тысячи украинцев страдают, путая июнь и июль, декабрь и февраль, апрель и май. Считаю, что у украинского общества есть и будут более насущные задачи, чем помнить, в каком месяце выпадает грудь снега и когда начинается цветение липы", - указывает автор петиции.
Как Воронков предлагает называть месяцы
По мнению автора петиции, месяцы в Украине нужно называть по номеру. То есть обновленные названия должны выглядеть так:
- Першень
- Другень
- Третєнь
- Четвертень
- П'ятень
- Шостень
- Сьомень
- Восьмень
- Дев'ятень
- Десятень
- Одинадцатень
- Дванадцатень
Стоит добавить, что пока что петиция собрала всего 50 из необходимых 25 тысяч голосов. Однако украинцы живо обсуждают это предложение и шутят.
Что думают об этой идее украинцы
- Тисячі українців плутають, то потрібно, щоб мільйони плутали?
- Мені іноді здається, що вони щось вживають перед тим, як щось вигадати!
- Легшого та яскравішого найменування немає ні в одній мові! Березень- розпускається береза, квітень- квітнуть дерева, травень - буйною травою …. Невже тяжко трохи свої мізки напружити?
- Автор народився в тринадцятень?
- Ну тоді бодунень (первий місяць), літень (червень), школень (вересень) і тд
- А щоб заплутати ворогів, можна перейменувати ще у зворотному порядку
- Третє третня
- А можна просто теплень і зимнень?
- Це я народився двадцятого числа одинадцятення (матірбожа), місяця?
- Чулувік Чулувіковіч і Жінка Чулувікувна одружилися другого третня, в сьомдень
- Першень плутатимуть з поршнем. Пропоную назву Первень
- Прутня якась
- Пропоную авторові створити петиції на сайті Білого дому. Давно пора вже навести лад з фаренгейтами, мілями, фунтами та унціями
- Чому просто не відмінити місяці та користуватись тільки днями? Наприклад 31 грудня буде як день триста шістдесят п'ятий і всім все зрозуміло.
- Є більш зрозумілі назви: першозимень, другозимень, першолітень, третєлітень і т д. Нащо пам'ятати, що зараз зима, чи літо? Є інші справи.
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При написании материала были использованы источники: петиции на сайте Кабинета министров, социальные сети.