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Дванадцатень и шостень: украинец предложил изменить названия месяцев и "зажег" сеть

Среда 30 июля 2025 16:25
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Дванадцатень и шостень: украинец предложил изменить названия месяцев и "зажег" сеть Украинец хочет изменить названия всех месяцев в календаре (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На сайте Кабинета Министров появилась интересная петиция, автор которой предлагает изменить названия всех 12 месяцев года так, чтобы они соответствовали их номеру. Петиция вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Как автор петиции предлагает называть месяцы и что об этом думают украинцы, рассказывает РБК-Украина.

О чем говорится в петиции

Автор петиции - гражданин Украины Воронков Антон Александрович. Он предложил изменить названия всех месяцев и аргументировал это тем, что "тысячи украинцев страдают", потому что путают названия, которые существуют сейчас.

"Ежедневно тысячи украинцев страдают, путая июнь и июль, декабрь и февраль, апрель и май. Считаю, что у украинского общества есть и будут более насущные задачи, чем помнить, в каком месяце выпадает грудь снега и когда начинается цветение липы", - указывает автор петиции.

Как Воронков предлагает называть месяцы

По мнению автора петиции, месяцы в Украине нужно называть по номеру. То есть обновленные названия должны выглядеть так:

  • Першень
  • Другень
  • Третєнь
  • Четвертень
  • П'ятень
  • Шостень
  • Сьомень
  • Восьмень
  • Дев'ятень
  • Десятень
  • Одинадцатень
  • Дванадцатень

Стоит добавить, что пока что петиция собрала всего 50 из необходимых 25 тысяч голосов. Однако украинцы живо обсуждают это предложение и шутят.

Что думают об этой идее украинцы

  • Тисячі українців плутають, то потрібно, щоб мільйони плутали?
  • Мені іноді здається, що вони щось вживають перед тим, як щось вигадати!
  • Легшого та яскравішого найменування немає ні в одній мові! Березень- розпускається береза, квітень- квітнуть дерева, травень - буйною травою …. Невже тяжко трохи свої мізки напружити?
  • Автор народився в тринадцятень?
  • Ну тоді бодунень (первий місяць), літень (червень), школень (вересень) і тд
  • А щоб заплутати ворогів, можна перейменувати ще у зворотному порядку
  • Третє третня
  • А можна просто теплень і зимнень?
  • Це я народився двадцятого числа одинадцятення (матірбожа), місяця?
  • Чулувік Чулувіковіч і Жінка Чулувікувна одружилися другого третня, в сьомдень
  • Першень плутатимуть з поршнем. Пропоную назву Первень
  • Прутня якась
  • Пропоную авторові створити петиції на сайті Білого дому. Давно пора вже навести лад з фаренгейтами, мілями, фунтами та унціями
  • Чому просто не відмінити місяці та користуватись тільки днями? Наприклад 31 грудня буде як день триста шістдесят п'ятий і всім все зрозуміло.
  • Є більш зрозумілі назви: першозимень, другозимень, першолітень, третєлітень і т д. Нащо пам'ятати, що зараз зима, чи літо? Є інші справи.

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При написании материала были использованы источники: петиции на сайте Кабинета министров, социальные сети.

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