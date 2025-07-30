Дванадцатень и шостень: украинец предложил изменить названия месяцев и "зажег" сеть

На сайте Кабинета Министров появилась интересная петиция, автор которой предлагает изменить названия всех 12 месяцев года так, чтобы они соответствовали их номеру. Петиция вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Как автор петиции предлагает называть месяцы и что об этом думают украинцы, рассказывает РБК-Украина .

О чем говорится в петиции

Автор петиции - гражданин Украины Воронков Антон Александрович. Он предложил изменить названия всех месяцев и аргументировал это тем, что "тысячи украинцев страдают", потому что путают названия, которые существуют сейчас.

"Ежедневно тысячи украинцев страдают, путая июнь и июль, декабрь и февраль, апрель и май. Считаю, что у украинского общества есть и будут более насущные задачи, чем помнить, в каком месяце выпадает грудь снега и когда начинается цветение липы", - указывает автор петиции.

Как Воронков предлагает называть месяцы

По мнению автора петиции, месяцы в Украине нужно называть по номеру. То есть обновленные названия должны выглядеть так:

Першень

Другень

Третєнь

Четвертень

П'ятень

Шостень

Сьомень

Восьмень

Дев'ятень

Десятень

Одинадцатень

Дванадцатень

Стоит добавить, что пока что петиция собрала всего 50 из необходимых 25 тысяч голосов. Однако украинцы живо обсуждают это предложение и шутят.

Что думают об этой идее украинцы