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Двадцать стран призвали Австрию не допускать Россию на ассамблею ОБСЕ

Новина українською →
Австрия, Четверг 02 февраля 2023 19:33
Двадцать стран призвали Австрию не допускать Россию на ассамблею ОБСЕ Фото: двадцать стран призвали Австрию не допускать Россию на ассамблею ОБСЕ (flickr com ukinaustria)
Автор: Карина Левицкая

Парламентарии 20 стран призвали Австрию не допустить российских делегатов к встрече крупнейшего органа безопасности мира, которая состоится в Вене 23-24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Члены национальных парламентов 15 стран ЕС, а также Канады, Грузии, Исландии, Великобритании и Украины выступили против участия России во встрече, призывая Австрию запретить въезд их делегации.

В письме, направленном правительству Австрии, они заявили, что Россия использует встречу, чтобы "посеять дезинформацию, фейковые новости и язык ненависти".

"Участие российских парламентариев в Венской сессии... будет расценено в России как ее косвенная легитимизация и часть возвращения к бизнесу, как обычно... Россия обнаружит, что может достичь своих военных целей, не рискуя подвергнуться остракизму, изоляции и международным санкциям", – говорится в письме.

К тому же, в письме отмечается, что в прошлом году Великобритания и Польша уже блокировали участие российских делегатов в парламентских заседаниях ОБСЕ в двух странах.

Однако пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии заявила, что в соответствии с международным правом страна обязана предоставить въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ.

"Это не австрийское приглашение, а официальное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев", - сказала она.

Она подтвердила, что Австрия получила письмо и добавила, что вход на ассамблею разрешен "исключительно с целью посещения заседания".

СегодняАвстрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в заседаниях ОБСЕ.

Напомним, Министр иностранных дел Украины заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ – это избавиться от России в ее составе.

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