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Два завода в Британии приостановили работу из-за высоких цен на газ

Автор: Анастасия Рокитна

В Европе продолжают расти цены на газ. Из-за этого американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение на сайте компании.

В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь.

"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявил сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе, Великобритания, из-за высоких цен на природный газ", - говорится в заявлении.

В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.

Приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона, пишет Bloomberg.

По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.

Напомним, в РФ отреагировали на рост цен на газ в Европе. Говорят, что сбалансирует "Северный поток-2".

Отметим, у Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа.

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ВеликобританияЦена на газЕвросоюз