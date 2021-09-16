Два завода в Британии приостановили работу из-за высоких цен на газ

В Европе продолжают расти цены на газ. Из-за этого американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение на сайте компании.
В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь.
"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявил сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе, Великобритания, из-за высоких цен на природный газ", - говорится в заявлении.
В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.
Приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона, пишет Bloomberg.
По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.
Напомним, в РФ отреагировали на рост цен на газ в Европе. Говорят, что сбалансирует "Северный поток-2".
Отметим, у Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа.