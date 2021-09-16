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Два заводи в Британії призупинили роботу через високі ціни на газ

Автор: Анастасія Рокитна

У Європі продовжують зростати ціни на газ. Через це американський виробник і дистриб'ютор сільськогосподарських добрив CF Industries Holdings призупиняє роботу двох своїх заводів у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті компанії.

У компанії зазначили, що поки не знають, коли заводи запрацюють знову.

"CF Industries Holdings, провідний світовий виробник водневих і азотних продуктів, оголосив сьогодні про припинення операцій на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсе, Велика Британія, через високі ціни на природний газ", - йдеться в заяві.

В цілому CF Industries Holdings має дев'ять виробничих комплексів в США, Канаді та Великій Британії.

Призупинення заводів у Великій Британії є першою ознакою того, що рекордне підвищення цін на газ і електроенергію загрожує уповільненням темпів відновлення економіки регіону, пише Bloomberg.

За даними Goldman Sachs Group, зростання цін на паливо тягне за собою ризик перебоїв в подачі електроенергії взимку.

Нагадаємо, у РФ відреагували на зростання цін на газ у Європі. Кажуть, що збалансує "Північний потік-2".

Зазначимо, у Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу.

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