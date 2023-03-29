Два західні зернові гіганти планують припинити експорт з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Viterra, яку підтримує Glencore, планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом. Крім того, вже з липня цього року Cargill припинить експорт зерна, отриманого компанією з Росії, але продовжить купувати вантажі в інших компаній.

В першій половині сезону Cargill та Viterra увійшли в шістку найбільших експортерів російської пшениці. Російське зерно має життєво важливе значення для глобальної торгівлі врожаєм і годування світу. Його сільгосппродукція не потрапила під санкції, але торгівлю можуть ускладнити обмеження для російських банків і державних компаній. Міжнародні зернові трейдери також зіткнулися з тиском з боку Москви та місцевої промисловості щодо виходу.

У своєму рішенні Cargill посилається на зростаючі проблеми, пов’язані з експортом зерна. Проте компанія має намір продовжувати доставку врожаю з країни на ринки призначення

"Відповідно до нашої мети прогодувати світ", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, сьогодні Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

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