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Два западных зерновых гиганта планируют прекратить экспорт из России

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Украина, Среда 29 марта 2023 20:54
Два западных зерновых гиганта планируют прекратить экспорт из России Фото: два западных зерновых гиганта планируют прекратить экспорт из России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Зерновые гиганты Cargill и Viterra планируют прекратить экспорт из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поддерживающая Glencore Viterra планирует покинуть российский экспортный рынок и намерена объявить об этом решении в ближайшее время. Кроме того, уже с июля этого года Cargill прекратит экспорт зерна, полученного компанией из России, но продолжит покупать грузы у других компаний.

В первой половине сезона Cargill и Viterra вошли в шестерку самых крупных экспортеров российской пшеницы. Российское зерно имеет жизненно важное значение для глобальной торговли урожаем и кормления мира. Его сельхозпродукция не подверглась санкциям, но торговлю могут усложнить ограничения для российских банков и государственных компаний. Международные зерновые трейдеры также столкнулись с давлением Москвы и местной промышленности по выходу.

В своем решении Cargill ссылается на растущие проблемы, связанные с экспортом зерна. Однако компания намерена продолжать доставку урожая из страны на рынки назначения.

"В соответствии с нашей целью прокормить мир", - говорится в заявлении компании.

Напомним, сегодня Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России.

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