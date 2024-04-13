Два вилучення, пенальті з промахом і голи: як "Оболонь" та "Минай" нічию в УПЛ розписали

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Оболонь" – "Минай" – 1:1

Голи: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Устименко, 56 (М)

Вилучення: Рибка, 12 (пряма червона картка) – Корнійчук, 67 (друга жовта картка)

У дебюті зустрічі трапився епізод, що вплинув на подальший перебіг подій. На 10-й хвилині ветеран Рибка вийшов із воріт і за межами штрафного в підкаті збив форварда закарпатців Устименко. Вирок арбітра був однозначнм – вилучення.

Покарання "пивоварів" могло бути подвійним, але Кораблін зі штрафного поцілив у поперечину. Проте, розвитку цей момент не отримав. Більше того, до кінця першої половини нагоди забити змарнували господарі. Зокрема, Скиба пробив вище воріт, а постріл Черненка в дев'ятку забрав кіпер Кемкін. "Минай" відповів ударом Піддубного головою в стійку, а Вакула двічі розім'яв Федорівського з дистанції.

На старті другого тайму гості заробили одинадцятиметровий після фолу Османа. Виконувати удар узявся Устименко та пробив у лівий кут, але Федорівський зумів парирувати. Утім, рефері наказав перевиконати пенальті через завчасний вихід воротаря з лінії – з другої спроби форвард закарпатців був точним.

"Оболонь" відігралася за кілька хвилин. Столична команда розіграла хрестоматійну комбінацію, на фініші якої Приймак головою замкнув дальню стійку після флангового навісу Грися. Кемкін зреагувати на удар не зміг – 1:1.

А ще за п'ять хвилин склади команд зрівнялися. Це Корнійчук на лівому фланзі атаки грубо зіграв проти Прокопенка. Арбітр показав оборонцю другий "гірчичник", тож той пішов відпочивати достроково.

У фінальні півгодини ближчими до перемоги були "пивовари". Спершу Кемкін відбив удар Краснопіра з розвороту з кількох метрів. Далі воротар парирував дальній постріл Черненка. Згодом кіпер "Миная" взяв постріл Мороза з відскоку. А ще один випад Краснопіра заблокував Устименко. Нічия не змінила турнірного становища команд: "Оболонь" іде в зоні перехідних матчів (19 очок), а "Минай" – аутсайдер (15 пунктів).