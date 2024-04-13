Два удаления, пенальти с промахом и голы: как "Оболонь" и "Минай" ничью в УПЛ расписали

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Оболонь" – "Минай" – 1:1

Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Устименко, 56 (М)

Удаление: Рыбка, 12 (прямая красная карточка) – Корнийчук, 67 (вторая желтая карточка)

В дебюте встречи случился эпизод, повлиявший на дальнейшее течение событий. На 10-й минуте ветеран Рыбка вышел из ворот и за пределами штрафной в подкате сбил форварда закарпатцев Устименко. Приговор арбитра был однозначным – удаление.

Наказание "пивоваров" могло быть двойным, но Кораблин со штрафного попал в перекладину. Однако развития этот момент не получил. Более того, до конца первой половины возможности забить упустили хозяева. В частности, Скиба пробил выше ворот, а выстрел Черненко в девятку забрал кипер Кемкин. "Минай" ответил ударом Поддубного головой в штангу, а Вакула дважды размял Федоривского с дистанции.

На старте второго тайма гости заработали одиннадцатиметровый после фола Османа. Исполнять удар взялся Устименко и пробил в левый угол, но Федоривский смог парировать. Впрочем, рефери приказал перевыполнить пенальти из-за заблаговременного выхода вратаря из линии – со второй попытки форвард закарпатцев был точным.

"Оболонь" отыгралась через несколько минут. Столичная команда разыграла хрестоматийную комбинацию, на финише которой Приймак головой замкнул дальнюю штангу после флангового навеса Грисьо. Кемкин среагировать на удар не смог – 1:1.

А еще через пять минут составы команд сравнялись. Это Корнийчук на левом фланге атаки грубо сыграл против Прокопенко. Арбитр показал защитнику второй "горчичник", поэтому тот ушел отдыхать досрочно.

В финальные полчаса ближе к победе были "пивовары". Сначала Кемкин отразил удар Краснопира с разворота с нескольких метров. Далее вратарь парировал дальний выстрел Черненко. Впоследствии кипер "Миная" взял выстрел Мороза с отскока. А еще один выпад Краснопира заблокировал Устименко. Ничья не изменила турнирного положения команд: "Оболонь" идет в зоне переходных матчей (19 очков), а "Минай" – аутсайдер (15 пунктов).