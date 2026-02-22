Два вибухи та понад 20 постраждалих: нові подробиці теракту у Львові, де загинула патрульна

У Львові внаслідок вибухів загинула поліцейська, ще 24 людини отримали поранення. Правоохоронці оприлюднили нові деталі інциденту, який кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як сталися вибухи

За даними поліції, близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції стався вибух.

Згодом, коли до місця прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух.

Попередньо встановлено, що спрацювали саморобні вибухові пристрої.

Жертви та наслідки

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Також поранення отримали 24 людини.

Крім того, пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Львівській області.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до його організації.

Що відомо про загиблу

За даними поліції, під час нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина родом з Волині, але разом із батьками переїхала до Херсона.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. Спершу служила на Херсонщині, з 2023 року на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася - її чоловік також патрульний.

