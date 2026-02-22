Два взрыва и более 20 пострадавших: новые подробности теракта во Львове, где погибла патрульная

Во Львове в результате взрывов погибла полицейская, еще 24 человека получили ранения. Правоохранители обнародовали новые детали инцидента, который квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как произошли взрывы

По данным полиции, около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место экипажа патрульной полиции произошел взрыв.

Впоследствии, когда к месту прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв.

Предварительно установлено, что сработали самодельные взрывные устройства.

Жертвы и последствия

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Также ранения получили 24 человека.

Кроме того, поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ во Львовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к его организации.

Что известно о погибшей

По данным полиции, во время ночного теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка родом с Волыни, но вместе с родителями переехала в Херсон.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел. Сначала служила на Херсонщине, с 2023 года на Львовщине. Осенью прошлого года она вышла замуж - ее муж также патрульный.

