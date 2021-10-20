Два ведомства США ведут расследования по миллиардеру из окружения Путина
Расследования в США в отношение российского бизнесмена Олега Дерипаски ведутся двумя американскими ведомствами. Дела против миллиардера открыли несколько лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По ее сведениям, Дерипаска является объектом расследований отделения федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и ФБР.
При этом не уточняется, с чем именно связана деятельность правоохранителей.
Издание подчеркивает, что у него нет подтверждения, что прошедшие во вторник в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски связаны именно с этими расследованиями.
Напомним, вечером 19 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло с обысками в дом Дерипаски в Вашингтоне.
В июне Украина ввела санкции против Дерипаски. Ограничения включают блокировку активов, прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов.
В 2019 году вышло журналистское расследование о том, что компания Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности.