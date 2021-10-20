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Два ведомства США ведут расследования по миллиардеру из окружения Путина

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Вашингтон, Среда 20 октября 2021 01:10
Два ведомства США ведут расследования по миллиардеру из окружения Путина Фото: миллиардер Олег Дерипаска (wikimedia.org AntonPopper777)
Автор: Артур Родивилов

Расследования в США в отношение российского бизнесмена Олега Дерипаски ведутся двумя американскими ведомствами. Дела против миллиардера открыли несколько лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По ее сведениям, Дерипаска является объектом расследований отделения федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и ФБР.

При этом не уточняется, с чем именно связана деятельность правоохранителей.

Издание подчеркивает, что у него нет подтверждения, что прошедшие во вторник в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски связаны именно с этими расследованиями.

Напомним, вечером 19 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло с обысками в дом Дерипаски в Вашингтоне.

В июне Украина ввела санкции против Дерипаски. Ограничения включают блокировку активов, прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов.

В 2019 году вышло журналистское расследование о том, что компания Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности.

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