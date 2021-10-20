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Два відомства США ведуть розслідування щодо мільярдера з оточення Путіна

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Вашингтон, Середа 20 жовтня 2021 01:10
Два відомства США ведуть розслідування щодо мільярдера з оточення Путіна Фото: мільярдер Олег Дерипаска (wikimedia.org AntonPopper777)
Автор: Артур Родивилов

Розслідування в США щодо російського бізнесмена Олега Дерипаски ведуться двома американськими відомствами. Справи проти мільярдера відкрили кілька років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її відомостями, Дерипаска є об'єктом розслідувань відділення Федеральної прокуратури в Нью-Йорку і ФБР.

При цьому не уточнюється, з чим саме пов'язана діяльність правоохоронців.

Видання підкреслює, що у нього немає підтвердження, що обшуки, які відбулися у вівторок в Нью-Йорку і Вашингтоні, пов'язані саме з цими розслідуваннями.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прийшло з обшуками в будинок Дерипаски у Вашингтоні.

У червні Україна ввела санкції проти Дерипаски. Обмеження включають блокування активів, припинення торгових операцій і запобігання виведення капіталів.

У 2019 році вийшло журналістське розслідування про те, що компанія Дерипаски видобуває в Україні сировину, яке вивозить до Росії для оборонної промисловості.

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