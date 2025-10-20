Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)

Два села з України було визнано найкращими для мандрівників у межах міжнародного конкурсу The Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села").

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України у Facebook.

Які українські села - серед найкращих у світі

У ДАРТ розповіли, що нещодавно у китайському місті Хужоу відбулась церемонія нагородження Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села") за версією World Tourism Organization (UNWTO) - однієї з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму.

Серед нових володарів титулу "Найкращі туристичні села" - два населені пункти Закарпатської області України:

село 10 музеїв - Колочава;

село, що простягається поруч із легендарним "Оком Карпат" - Синевирська Поляна.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/DARTUkraine)

"Те, що одразу два українські села увійшли до переліку найкращих туристичних сіл світу, - доказ того, що навіть у часи війни Україна залишається відкритою, гостинною і цікавою", - наголосила очільниця ДАРТ Наталя Табака.

Вона додала, що це - "визнання спільної праці громад, бізнесу й усіх, хто розвиває туризм як шлях до стійкості та відродження українських сіл".

Колочава і Синевирська Поляна - неповторні українські села (фото: facebook.com/DARTUkraine)

У ДАРТ уточнили, що у 2025 році поряд із двома селами Закарпатської області до фіналу конкурсу потрапило також легендарне гуцульське село Криворівня (в Івано-Франківській області).

Українські Карпати - чарівні в будь-який сезон (фото: facebook.com/DARTUkraine)

Варто зазначити, що програма Best Tourism Villages відзначає сільські дестинації, які використовують туризм для:

сталого розвитку;

збереження культури;

підвищення якості життя місцевих мешканців.

Генеральний секретар ООН Туризм Зураб Пололікашвілі зауважив, що такі громади "перетворюють туризм на каталізатор можливостей і захисту традицій".

"Пишаємося тим, що Україна вкотре заявляє про себе як країна унікальних, сталих і привабливих туристичних дестинацій", - наголосили у ДАРТ.

Публікація ДАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)