Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)
Два села з України було визнано найкращими для мандрівників у межах міжнародного конкурсу The Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села").
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України у Facebook.
Які українські села - серед найкращих у світі
У ДАРТ розповіли, що нещодавно у китайському місті Хужоу відбулась церемонія нагородження Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села") за версією World Tourism Organization (UNWTO) - однієї з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму.
Серед нових володарів титулу "Найкращі туристичні села" - два населені пункти Закарпатської області України:
- село 10 музеїв - Колочава;
- село, що простягається поруч із легендарним "Оком Карпат" - Синевирська Поляна.
Озеро Синевир (фото: facebook.com/DARTUkraine)
"Те, що одразу два українські села увійшли до переліку найкращих туристичних сіл світу, - доказ того, що навіть у часи війни Україна залишається відкритою, гостинною і цікавою", - наголосила очільниця ДАРТ Наталя Табака.
Вона додала, що це - "визнання спільної праці громад, бізнесу й усіх, хто розвиває туризм як шлях до стійкості та відродження українських сіл".
Колочава і Синевирська Поляна - неповторні українські села (фото: facebook.com/DARTUkraine)
У ДАРТ уточнили, що у 2025 році поряд із двома селами Закарпатської області до фіналу конкурсу потрапило також легендарне гуцульське село Криворівня (в Івано-Франківській області).
Українські Карпати - чарівні в будь-який сезон (фото: facebook.com/DARTUkraine)
Варто зазначити, що програма Best Tourism Villages відзначає сільські дестинації, які використовують туризм для:
- сталого розвитку;
- збереження культури;
- підвищення якості життя місцевих мешканців.
Генеральний секретар ООН Туризм Зураб Пололікашвілі зауважив, що такі громади "перетворюють туризм на каталізатор можливостей і захисту традицій".
"Пишаємося тим, що Україна вкотре заявляє про себе як країна унікальних, сталих і привабливих туристичних дестинацій", - наголосили у ДАРТ.
Публікація ДАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)
Нагадаємо, у 2024 році два українських села (у Львівській та Івано-Франківській областях) увійшли до рейтингу The Best Tourism Villages вперше в історії. Тоді заявки українських конкурсантів були відібрані представниками Консультативної ради серед більш як 260 учасників із понад 60 країн світу.
Згодом ми розповідали про містичні села України - маршрути для тих, хто не боїться привидів і страшних легенд.
Читайте також про найменші села України, про які не знає навіть Google Maps.