Головна » Життя » Суспільство

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)

Понеділок 20 жовтня 2025 15:12
Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото) Найкращими туристичними селами у світі визнали два українських населених пункти (фото: facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Ірина Костенко

Два села з України було визнано найкращими для мандрівників у межах міжнародного конкурсу The Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села").

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України у Facebook.

Які українські села - серед найкращих у світі

У ДАРТ розповіли, що нещодавно у китайському місті Хужоу відбулась церемонія нагородження Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села") за версією World Tourism Organization (UNWTO) - однієї з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму.

Серед нових володарів титулу "Найкращі туристичні села" - два населені пункти Закарпатської області України:

  • село 10 музеїв - Колочава;
  • село, що простягається поруч із легендарним "Оком Карпат" - Синевирська Поляна.

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)Озеро Синевир (фото: facebook.com/DARTUkraine)

"Те, що одразу два українські села увійшли до переліку найкращих туристичних сіл світу, - доказ того, що навіть у часи війни Україна залишається відкритою, гостинною і цікавою", - наголосила очільниця ДАРТ Наталя Табака.

Вона додала, що це - "визнання спільної праці громад, бізнесу й усіх, хто розвиває туризм як шлях до стійкості та відродження українських сіл".

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)Колочава і Синевирська Поляна - неповторні українські села (фото: facebook.com/DARTUkraine)

У ДАРТ уточнили, що у 2025 році поряд із двома селами Закарпатської області до фіналу конкурсу потрапило також легендарне гуцульське село Криворівня (в Івано-Франківській області).

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)Українські Карпати - чарівні в будь-який сезон (фото: facebook.com/DARTUkraine)

Варто зазначити, що програма Best Tourism Villages відзначає сільські дестинації, які використовують туризм для:

  • сталого розвитку;
  • збереження культури;
  • підвищення якості життя місцевих мешканців.

Генеральний секретар ООН Туризм Зураб Пололікашвілі зауважив, що такі громади "перетворюють туризм на каталізатор можливостей і захисту традицій".

"Пишаємося тим, що Україна вкотре заявляє про себе як країна унікальних, сталих і привабливих туристичних дестинацій", - наголосили у ДАРТ.

Два українських села визнали найкращими у світі: в якій області вони знаходяться (фото)Публікація ДАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)

Нагадаємо, у 2024 році два українських села (у Львівській та Івано-Франківській областях) увійшли до рейтингу The Best Tourism Villages вперше в історії. Тоді заявки українських конкурсантів були відібрані представниками Консультативної ради серед більш як 260 учасників із понад 60 країн світу.

Згодом ми розповідали про містичні села України - маршрути для тих, хто не боїться привидів і страшних легенд.

Читайте також про найменші села України, про які не знає навіть Google Maps.

