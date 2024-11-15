Два українських села визнали кращими у світі для туристів: як туди дістатися

Два українських населених пункти увійшли до переліку 55 найкращих туристичних сіл за версією UN Tourism 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України у Facebook.

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Які українські села визнали кращими для туристів

У ДАРТ розповіли, що вперше в історії два села з України увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу - The Best Tourism Villages ("Найкращі туристичні села") за версією Всесвітньої туристичної організації (спеціалізованої установи ООН) UN Tourism.

Йдеться про села:

Урич Стрийського району Львівської області

Стрийського району Львівської області Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області

Найкращі туристичні села України (скриншот: tourism-villages.unwto.org)

Уточнюється, що на початку травня 2024 року держагентство направило до UN Tourism "пакет документів п'яти українських сіл" - Ворохти, Зеленого Гаю, Квасів, Олики та Урича.

Заявки українських конкурсантів були відібрані представниками Консультативної ради серед більш як 260 учасників із понад 60 країн світу.

Переможців було оголошено в межах 122-ї сесії Виконавчої ради ООН з туризму, яка пройшла в місті Картахена в Колумбії.

Генеральний секретар UN Tourism наголосив, що головна мета цієї глобальної ініціативи - привернути увагу мандрівників з усього світу до сіл, де туризм допомагає зберігати культуру, традиції та біорізноманіття навколишньої природи.

Що може змінитись для цих українських сіл

Офіційні нагороди для Урича та Ворохти до України з Колумбії привезуть представники UN Tourism:

директор із зовнішніх зв'язків - Бека Джакелі

директор Європейського регіону - Кордула Вольмутер

Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у місті Львові.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Маряяна Олеськів розповіла, що включення українських сіл до цієї світової мережі відкриває перед номінантами позитивні перспективи.

Йдеться про те, що Урич і Ворохта:

отримають менторство від UN Tourism

отримають потенційну фінансову підтримку іноземних донорів

привернуть увагу до своїх культурних, природних і гастрономічних багатств - як українських, так й іноземних мандрівників

У ДАРТ зауважили, що UN Tourism (ООН Туризм) започаткував глобальну ініціативу The Best Tourism Villages у 2021 році. Нині мережа найкращих туристичних сіл за версією UN Tourism (до якої входило 199 селищ з усього світу) поповнилася ще 55 новими (в тому числі двома українськими).

Допис Держтуризму (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)

Як дістатися кращих сіл для туристів в Україні

Урич - село, розташоване у Сколівській міській громаді Стрийського району Львівської області.

Через село тече річка Уричанка (ліва притока Стрию).

Поблизу села розташований давньоруський наскельний оборонний комплекс "Тустань", який став основою для створення одноіменного Державного історико-культурного заповідника.

Місцерозташування села Урич (скриншот: google.com/maps)

Доїхати до Урича можна як на машині, так і громадським транспортом - автобусом чи потягом.

Ворохта - адміністративний центр Ворохтянської селищної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Селище розташоване на висоті 850 метрів над рівнем моря, на берегах річки Прут. Майже з усіх сторін Ворохта оточена горами й лісами.

Через селище течуть потоки Гаврилець Великий, Гаврилець Малий, Арджелюжа, Ворохцель і Пародчин, які впадають у Прут.

Місцерозташування селища Ворохта (скриншот: google.com/maps)

Дістатися Ворохти не складно, а маршрут залежатиме від початкового пункту подорожі. Доїхати до селища можна як власним автомобільним транспортом, так і громадським - маршрутними таксі, автобусами чи потягом.