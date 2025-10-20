ua en ru
Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)

Понедельник 20 октября 2025 15:12
Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото) Лучшими туристическими селами в мире признали два украинских населенных пункта (фото: facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Два села из Украины были признаны лучшими для путешественников в рамках международного конкурса The Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины в Facebook.

Какие украинские села - среди лучших в мире

В ГАРТ рассказали, что недавно в китайском городе Хужоу состоялась церемония награждения Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села") по версии World Tourism Organization (UNWTO) - одной из самых престижных инициатив в сфере сельского туризма.

Среди новых обладателей титула "Лучшие туристические села" - два населенных пункта Закарпатской области Украины:

  • село 10 музеев - Колочава;
  • село, простирающееся рядом с легендарным "Оком Карпат" - Синевирская Поляна.

Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)Озеро Синевир (фото: facebook.com/DARTUkraine)

"То, что сразу два украинских села вошли в перечень лучших туристических сел мира, - доказательство того, что даже во времена войны Украина остается открытой, гостеприимной и интересной", - отметила руководительница ГАРТ Наталья Табака.

Она добавила, что это - "признание совместной работы общин, бизнеса и всех, кто развивает туризм как путь к устойчивости и возрождению украинских сел".

Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)

Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)Колочава и Синевирская Поляна - неповторимые украинские села (фото: facebook.com/DARTUkraine)

В ГАРТ уточнили, что в 2025 году наряду с двумя селами Закарпатской области в финал конкурса попало также легендарное гуцульское село Криворивня (в Ивано-Франковской области).

Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)Украинские Карпаты - волшебные в любой сезон (фото: facebook.com/DARTUkraine)

Стоит отметить, что программа Best Tourism Villages отмечает сельские дестинации, которые используют туризм для:

  • устойчивого развития;
  • сохранения культуры;
  • повышения качества жизни местных жителей.

Генеральный секретарь ООН Туризм Зураб Пололикашвили отметил, что такие громады "превращают туризм в катализатор возможностей и защиты традиций".

"Гордимся тем, что Украина в очередной раз заявляет о себе как страна уникальных, устойчивых и привлекательных туристических дестинаций", - отметили в ГАРТ.

Два украинских села признали лучшими в мире: в какой области они находятся (фото)Публикация ГАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)

Напомним, в 2024 году два украинских села (во Львовской и Ивано-Франковской областях) вошли в рейтинг The Best Tourism Villages впервые в истории. Тогда заявки украинских конкурсантов были отобраны представителями Консультативного совета среди более 260 участников из более чем 60 стран мира.

Позже мы рассказывали о мистических селах Украины - маршрутах для тех, кто не боится привидений и страшных легенд.

Читайте также про самые маленькие села Украины, о которых не знает даже Google Maps.

Карпаты Закарпатская область синевир Туризм Путешествия Горы
