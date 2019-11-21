Два українця потрапили в топ-100 кращих гравців відбору Євро-2020

Фото: Андрій Пятов (ffu.ua)

Найкращим у збірній став воротар Андрій Пятов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після завершення матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 оприлюднив рейтинг найкращих футболістів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Даний список складений на основі виступів гравців в Лізі націй, товариських матчах збірних і відборі на чемпіонат Європи-2020.

У топ-100 збірну України представляють лише два гравці: Андрій Пятов (19 місце) і Руслан Малиновський (77 позиція). Ще один підопічний Андрія Шевченка - Микола Матвієнко знаходиться на 114 позиції.

Лідером рейтингу став нідерландський форвард Мемфіс Депай. На другому місці опинився ще один голландець Френкі де Йонг. Третє місце у голкіпера Англії Джордана Пікфорда.