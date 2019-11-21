ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Два українця потрапили в топ-100 кращих гравців відбору Євро-2020

Новини » Спорт     21.11.2019 - 11:49
Два українця потрапили в топ-100 кращих гравців відбору Євро-2020
Фото: Андрій Пятов (ffu.ua)

Найкращим у збірній став воротар Андрій Пятов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після завершення матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 оприлюднив рейтинг найкращих футболістів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Даний список складений на основі виступів гравців в Лізі націй, товариських матчах збірних і відборі на чемпіонат Європи-2020.

У топ-100 збірну України представляють лише два гравці: Андрій Пятов (19 місце) і Руслан Малиновський (77 позиція). Ще один підопічний Андрія Шевченка - Микола Матвієнко знаходиться на 114 позиції.

Лідером рейтингу став нідерландський форвард Мемфіс Депай. На другому місці опинився ще один голландець Френкі де Йонг. Третє місце у голкіпера Англії Джордана Пікфорда.

УЄФА затвердив склад кошиків для жеребкування фінальної стадії Євро-2020 Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі Євро-2020
Новини України Збірна УкраїниУЕФАрейтингФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся