ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Два титули за раз: український тенісист приголомшив усіх на турнірі в Туреччині

Кайсері, Понеділок 07 липня 2025 14:50
UA EN RU
Два титули за раз: український тенісист приголомшив усіх на турнірі в Туреччині Фото: Вадим Урсу – тріумфатор турніру в Туреччині (instagram.com/ursuvadym)
Автор: Андрій Костенко

Український тенісист Вадим Урсу оформив рідкісний "золотий дубль" на турнірі ITF M15 у турецькому Кайсері, здобувши перемоги як в одиночному, так і в парному розрядах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Два фінали українця

У фіналі одиночного турніру 28-річний вітчизняний тенісист у напруженому трисетовому матчі здолав третю ракетку посіву Арду Азкару з Туреччини – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9).

У вирішальному сеті Урсу відігрався з рахунку 1:3 на тай-брейку, потім не реалізував два матчпойнти, але зумів дотиснути суперника.

Паралельно він виступав у парному розряді разом із ще одним українцем – 20-річним Андрієм Поріцьким. Дует пробився до фіналу, де у вольовому стилі здолав тандем "нейтрального" Семена Панкіна та німця Нікласа Шнеля – 2:6, 7:5, 10:6.

Таким чином, Урсу вперше у кар'єрі виграв два титули на одному турнірі. Раніше він вже двічі грав у фіналах обох розрядів, але програвав вирішальні матчі.

Хто такий Вадим Урсу

28-річний тенісист з Києва. Розпочав професійну кар'єру у 2013 році, найкращий результат на турнірах ATP "Челленджер" – чвертьфінал змагань у Порту у серпні 2024 року.

На турнірах рівня ITF здобув 7-й титул в одиночному розряді та 3-й – у парі.

Найвищий рейтинг ATP – №299 (вересень 2024 року), тоді ж недовго був першою ракеткою України.

Зараз у світовому списку значиться під 450-м номером, а в національній класифікації – п'ятий.

Раніше розповіли, як на "Вімблдоні" визначили, хто гучніше – мотоцикл чи Соболенко.

Також читайте про гламурну тенісистку з України, яка завоювала світову пресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського