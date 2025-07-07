Два титула за раз: украинский теннисист ошеломил всех на турнире в Турции

Украинский теннисист Вадим Урсу оформил редкий "золотой дубль" на турнире ITF M15 в турецком Кайсери, одержав победы как в одиночном, так и в парном разрядах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Два финала украинца

В финале одиночного турнира 28-летний отечественный теннисист в напряженном трехсетовом матче одолел третью ракетку посева Арду Азкару из Турции - 5:7, 6:4, 7:6 (11:9).

В решающем сете Урсу отыгрался со счета 1:3 на тай-брейке, затем не реализовал два матчпойнта, но сумел дожать соперника.

Параллельно он выступал в парном разряде вместе с еще одним украинцем - 20-летним Андреем Порицким. Дуэт пробился в финал, где в волевом стиле одолел тандем "нейтрального" Семена Панкина и немца Никласа Шнеля - 2:6, 7:5, 10:6.

Таким образом, Урсу впервые в карьере выиграл два титула на одном турнире. Ранее он уже дважды играл в финалах обоих разрядов, но проигрывал решающие матчи.

Кто такой Вадим Урсу

28-летний теннисист из Киева. Начал профессиональную карьеру в 2013 году, лучший результат на турнирах ATP "Челленджер" - четвертьфинал соревнований в Порту в августе 2024 года.

На турнирах уровня ITF завоевал 7-й титул в одиночном разряде и 3-й - в паре.

Самый высокий рейтинг ATP - №299 (сентябрь 2024 года), тогда же недолго был первой ракеткой Украины.

Сейчас в мировом списке значится под 450-м номером, а в национальной классификации - пятый.