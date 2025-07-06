Реве гучніше за мотоцикл: на "Вімблдоні" виміряли "звуковий терор" Соболенко

Під час матчу третього кола "Вімблдона"-2025 між "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та британкою Еммою Радукану організатори турніру зафіксували вражаючу гучність вигуків першої ракетки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TENNISCentel .

Один із криків Соболенко сягнув 113 децибел, що лише трохи не дотягує до порогового рівня болю для людського вуха (120 дБ).

Показник став справжнім мемом у соцмережах і навіть був продемонстрований у трансляції з порівняльною графікою. Згідно з нею, рев Соболенко голосніший за двигун мотоцикла та клаксон авто і майже дорівнює гарчанню лева.

Гучна поведінка білоруски давно викликає нарікання суперниць. Матч із Радукану, у якому Соболенко ледве пробилася до 1/8 фіналу, не став винятком – крім критики з боку вболівальників, дехто з глядачів називав її "звуковим терором".