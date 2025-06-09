UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Два тести замість одного: як змінилися правила вступу до аспірантури у 2025 році

Фото: Вступ до аспірантури-2025 (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Цьогорічні вступники до аспірантури мають скласти не лише єдиний вступний іспит (ЄВІ), а й нове єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що відомо про ЄВВ

Тест міститиме 100 завдань, на виконання яких надається 150 хвилин. Формат - вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів:

  • 1 бал - за правильну відповідь;
  • 0 балів - за неправильну, кілька відповідей або її відсутність.

ЄВВ укладено відповідно до спеціальної програми, яку розробив Науково-методичний центр вищої освіти спільно з МОН України. Технічну та організаційну підтримку надає Український центр оцінювання якості освіти.

Запрошення на тести з датою, часом і місцем проведення ЄВІ/ЄВВ буде доступне в кабінетах учасників до 12 червня.

Нагадаємо, основна сесія ЄВІ відбудеться з 21 червня по 12 липня, а результати учасники отримають до 18 липня. Додаткову сесію заплановано на період з 29 липня до 18 серпня, її результати оприлюднять не пізніше 22 серпня.

РБК-Україна також писало, що у 2025 році для вступу в магістратуру та аспірантуру (PhD або доктор мистецтва) абітурієнти складатимуть ЄВІ, який включатиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови. Іспит є обов’язковим для всіх спеціальностей і форм навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта в Україні