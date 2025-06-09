Два тести замість одного: як змінилися правила вступу до аспірантури у 2025 році

Нагадаємо, основна сесія ЄВІ відбудеться з 21 червня по 12 липня, а результати учасники отримають до 18 липня. Додаткову сесію заплановано на період з 29 липня до 18 серпня, її результати оприлюднять не пізніше 22 серпня.

РБК-Україна також писало, що у 2025 році для вступу в магістратуру та аспірантуру (PhD або доктор мистецтва) абітурієнти складатимуть ЄВІ, який включатиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови. Іспит є обов’язковим для всіх спеціальностей і форм навчання.

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