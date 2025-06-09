Два теста вместо одного: как изменились правила поступления в аспирантуру в 2025 году

Напомним, основная сессия ЕВЭ состоится с 21 июня по 12 июля, а результаты участники получат до 18 июля. Дополнительная сессия запланирована на период с 29 июля по 18 августа, ее результаты обнародуют не позднее 22 августа.

РБК-Украина также писало, что в 2025 году для поступления в магистратуру и аспирантуру (PhD или доктор искусства) абитуриенты будут сдавать ЕВЭ, который будет включать два блока: тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку. Экзамен является обязательным для всех специальностей и форм обучения.

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