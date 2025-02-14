В Україні визначили дати основної сесії іспитів для вступу в магістратуру
В Україні затвердили дати вступних іспитів до магістратури. Основна сесія триватиме з червня до липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Osvita.ua.
В Україні затвердили календарний план проведення вступних іспитів для магістратури у 2025 році.
Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) проходитиме з 21 червня по 12 липня.
Абітурієнти, які з поважних причин не зможуть скласти тестування в основний період, матимуть можливість пройти випробування під час додаткової сесії. Вона триватиме з 29 липня до 18 серпня за окремим графіком.
Результати основної сесії будуть опубліковані в електронних кабінетах учасників до 18 липня, а додаткової - до 22 серпня.
Реєстрація для участі у тестуванні стартує 2 травня.
Нагадаємо, що у 2025 році для вступників до аспірантури запровадять зміни. Вони передбачають обов’язкове єдине фахове вступне випробування з філософії науки, що виноситься на громадське обговорення.
Відтепер для вступу необхідно буде скласти два іспити: єдиний вступний іспит (ЄВІ), який включатиме тест на загальні навчальні компетенції та тест з іноземної мови, з мінімальним прохідним балом 150 для кожного компонента, а також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки, де встановлено поріг у 100 балів.