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В Україні визначили дати основної сесії іспитів для вступу в магістратуру

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 15:20
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В Україні визначили дати основної сесії іспитів для вступу в магістратуру Фото: В Україні затвердили дати вступних іспитів на магістратуру (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні затвердили дати вступних іспитів до магістратури. Основна сесія триватиме з червня до липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Osvita.ua.

В Україні затвердили календарний план проведення вступних іспитів для магістратури у 2025 році.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) проходитиме з 21 червня по 12 липня.

Абітурієнти, які з поважних причин не зможуть скласти тестування в основний період, матимуть можливість пройти випробування під час додаткової сесії. Вона триватиме з 29 липня до 18 серпня за окремим графіком.

Результати основної сесії будуть опубліковані в електронних кабінетах учасників до 18 липня, а додаткової - до 22 серпня.

Реєстрація для участі у тестуванні стартує 2 травня.

Нагадаємо, що у 2025 році для вступників до аспірантури запровадять зміни. Вони передбачають обов’язкове єдине фахове вступне випробування з філософії науки, що виноситься на громадське обговорення.

Відтепер для вступу необхідно буде скласти два іспити: єдиний вступний іспит (ЄВІ), який включатиме тест на загальні навчальні компетенції та тест з іноземної мови, з мінімальним прохідним балом 150 для кожного компонента, а також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки, де встановлено поріг у 100 балів.

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