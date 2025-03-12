Два температурних рекорди в Києві та ще 12 - по Україні: в яких областях найтепліше

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насуваються дощі та коли у березні прийде похолодання.

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