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Два температурних рекорди в Києві та ще 12 - по Україні: в яких областях найтепліше

Погода в березні б'є температурні рекорди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 12 містах України у різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких регіонах погода в березні б'є рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж вівторка, 11 березня 2025 року.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в 13 містах:

  • у Чернівцях - 21,6°C;
  • у Вінниці - 21,0°C;
  • в Івано-Франківську - 20,9°C;
  • у Сімферополі - 20,5°C;
  • у Києві - 19,7°C;
  • у Житомирі - 19,3°C;
  • у Хмельницькому - 19,3°C;
  • у Тернополі - 19,2°C;
  • у Запоріжжі - 18,5°C;
  • у Рівному - 18,1°C;
  • у Луцьку - 17,6°C;
  • у Львові - 17,1°C
  • у Кропивницькому - 16,2°C.

Температурні рекорди в Україні 11 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці України (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ"), впродовж 11 березня було зафіксовано цілих два рекорди температури повітря:

  • максимальна температура повітря після полудня досягла 19,7°C (що на 2,8°C вище, ніж у 1914 році);
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та склала 10,5°C (що перевищило попередній рекордний показник 1914 року на 0,4°C, а кліматичну норму - на 8,5°C).

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 16 квітня", - уточнили експерти геофізичної обсерваторії.

Температурні рекорди в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насуваються дощі та коли у березні прийде похолодання.

Читайте також, чи можливі в Україні руйнівні урагани.

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