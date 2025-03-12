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Два температурных рекорда в Киеве и еще 12 - по Украине: в каких областях теплее всего

Погода в марте бьет температурные рекорды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 12 городах Украины в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких регионах погода в марте бьет рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение вторника, 11 марта 2025 года.

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в 13 городах:

  • в Черновцах - 21,6°C;
  • в Виннице - 21,0°C;
  • в Ивано-Франковске - 20,9°C;
  • в Симферополе - 20,5°C;
  • в Киеве - 19,7°C;
  • в Житомире - 19,3°C;
  • в Хмельницком - 19,3°C;
  • в Тернополе - 19,2°C;
  • в Запорожье - 18,5°C;
  • в Ровно - 18,1°C;
  • в Луцке - 17,6°C;
  • во Львове - 17,1°C
  • в Кропивницком - 16,2°C.

Температурные рекорды в Украине 11 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице Украины (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ"), в течение 11 марта было зафиксировано целых два рекорда температуры воздуха:

  • максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,7°C (что на 2,8°C выше, чем в 1914 году);
  • среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 1914 года на 0,4°C, а климатическую норму - на 8,5°C).

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 16 апреля", - уточнили эксперты геофизической обсерватории.

Температурные рекорды в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.

Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

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