Два судна из Украины могли пострадать от взрыва в Бейруте

В порту столицы Ливана Бейрута, где произошла серия мощных взрывов, находятся судна из Украины. Сами корабли из Мариуполя.

Об этом в Twitter сообщил сооснователь сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту.

"Кажется, это зернохранилища. Эти судна не были источником чего-то взрывного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию", - сообщил Мадани.

Перед этим он отметил, что всего в порту Бейрута могло пострадать пять суден.

Напомним, несколько мощных взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру, по предварительным данным, 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения.

В МВД Ливана сообщили, что в порту взорвалась крупная партия аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов.

Министерство получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были. Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание, сказал министр.

Посольство Украины в Ливане не располагает сведениями о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцах.