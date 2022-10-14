Два співробітники ПВК "Вагнера" та ФСБ втекли до Франції: що вони розповіли
Співробітник ПВК "Вагнера" та працівник ФСБ запросили політичний притулок у Франції. Вони дають свідчення, що допоможуть міжнародному розслідуванню воєнних злочинів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
У свідченнях подано і корупційні схеми ФСБ, і історію створення ПВК "Вагнера" як "філії" ГРУ. Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулку. Вони також дають свідчення.
Один із тих, хто втік, має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Співробітник ПВК "Вагнера" розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК та як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.
Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.
Раніше ми писали, що на Харківщині український спецназ ліквідував диверсантів ПВК "Вагнера". Один окупант поранений, ще четверо взято в полон.
Також повідомлялося, що ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін не прислухався до того, що обмін 215 українських полонених на Віктора Медведчука та 55 росіян спричинить негативну реакцію серед прихильників Кремля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.