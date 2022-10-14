Два співробітники ПВК "Вагнера" та ФСБ втекли до Франції: що вони розповіли

Співробітник ПВК "Вагнера" та працівник ФСБ запросили політичний притулок у Франції. Вони дають свідчення, що допоможуть міжнародному розслідуванню воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

У свідченнях подано і корупційні схеми ФСБ, і історію створення ПВК "Вагнера" як "філії" ГРУ. Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулку. Вони також дають свідчення.

Один із тих, хто втік, має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Співробітник ПВК "Вагнера" розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК та як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.