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Два сотрудника ЧВК "Вагнера" и ФСБ сбежали во Францию: что они рассказали

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Париж, Пятница 14 октября 2022 22:40
Два сотрудника ЧВК "Вагнера" и ФСБ сбежали во Францию: что они рассказали Фото: сотрудники ФСБ и ЧВК "Вагнера" сбежали во Францию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сотрудник ЧВК "Вагнера" и работник ФСБ запросили политическое убежище у Франции. Они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

В показаниях представлены и коррупционные схемы ФСБ, и истории создания ЧВК "Вагнера" как "филиала" ГРУ. Сообщается, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания.

Один из сбежавших имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Сотрудник ЧВК "Вагнера" рассказал, как было создано военное формирование при Минобороны РФ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

Сотрудница ФСБ владеет информацией, связанной с документооборотом, в том числе с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны.

Ранее мы писали, что в Харьковской области украинский спецназ ликвидировал диверсантов ЧВК "Вагнера". Один оккупант ранен, еще четыре взяты в плен.

Также сообщалось, что ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин не прислушался к тому, что обмен 215 украинских пленных на Виктора Медведчука и 55 россиян вызовет негативную реакцию среди сторонников Кремля.

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Франция ФСБ ЧВК Вагнера Вторжение России в Украину
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