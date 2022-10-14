Два сотрудника ЧВК "Вагнера" и ФСБ сбежали во Францию: что они рассказали

Сотрудник ЧВК "Вагнера" и работник ФСБ запросили политическое убежище у Франции. Они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

В показаниях представлены и коррупционные схемы ФСБ, и истории создания ЧВК "Вагнера" как "филиала" ГРУ. Сообщается, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания.

Один из сбежавших имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Сотрудник ЧВК "Вагнера" рассказал, как было создано военное формирование при Минобороны РФ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

Сотрудница ФСБ владеет информацией, связанной с документооборотом, в том числе с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны.