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Два співробітника ВООЗ заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 13:09
Два співробітника ВООЗ заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

ВООЗ перевела більшість співробітників на віддалену роботу

У двох співробітників штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили коронавірус COVID-19. Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Линдмайер, передає Reuters.

Повідомляється, що це стали першими випадками зараження корнавирусом серед співробітників ВООЗ у Женеві (Швейцарія).

"Співробітники покинули офіс, а потім вдома показали симптоми і були перевірені і підтверджені за допомогою COVID-19. Тому у нас є два підтверджених випадки", - повідомив Линдмайер.

За його словами, в штаб-квартирі ВООЗ працюють близько 2400 співробітників і консультантів, більшість з яких перейшли на віддалену роботу з дому.

Наголошується, що в Швейцарії зафіксовано понад 2,2 тисяч випадків коронавіруса. Уряд країни прийняв заходи по мобілізації 8 тисяч військовослужбовців для боротьби з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що коронавірус був виявлений в Організації Об'єднаних Націй. Захворювання виявили у філіппінського дипломата.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ заявила, що активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція допоможе країнам побороти новий тип коронавірусу COVID-19.

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