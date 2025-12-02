Два штрафи на мільйонне місто? Як у Харкові реагують на проблему нелегальних цигарок

Попри посилення контролю за обігом підакцизних товарів, придбати нелегальні цигарки у Харкові можна у багатьох локаціях.

За даними місцевого ЗМІ, подібну продукцію пропонують на ринках, біля станцій метро, у невеликих торговельних точках у спальних районах. На деяких ринках продаж здійснюється відкрито - з коробок, лотків або у невеликих кіосках, де безакцизні сигарети викладені на вітрині.

"У Харкові традиційно такий товар можна купити на ринках міста, в спальних районах та біля кінцевих станцій метро, які наближені до виїзду з міста. Потенційні клієнти - селяни та мешканці передмістя, роботяги, відтепер й військові", - йдеться у публікації.

Журналісти навіть здійснили "контрольну закупку" і за 100 гривень отримали дві пачки - одну в упаковці, але без потрібного маркування, іншу - розсипом у пакеті.

Парадокс офіційної статистики

Як повідомили у Харківській податковій службі у відповідь на запит видання 057.ua, під час перевірок у 2024 році було встановлено лише 2 випадки незаконного обігу цигарок. Загальна сума штрафу склала 48 тисяч гривень, з яких до бюджету стягнуто тільки половину.

Зі свого боку обласна прокуратура звітує про 43 кримінальні провадження за 10 місяців поточного року.

Національна поліція оприлюднила дещо більші цифри, але вони також не корелюють з обсягами ринку. Зазначається, що за рік було складено 119 протоколів за порушення правил продажу тютюнових виробів (ст. 156 КУпАП) по області, з яких лише 34 стосуються безпосередньо Харкова.

Показово, що на території ринку біля однієї зі станцій метро, де торгівля ведеться найактивніше, протоколи взагалі не складалися.

Варто додати, що законодавство передбачає адміністративну відповідальність за реалізацію товарів без акцизної марки.

ст. 156 КУпАП встановлює штраф від 3400 до 23 800 грн із можливою конфіскацією товару та виручки;

за зберігання або пересилання підакцизних товарів без марок (ст. 164-5 КУпАП) штраф становить від 1700 до 20 400 грн;

окремо стаття 177-2 КУпАП передбачає відповідальність за виготовлення чи реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів.

У разі значних або системних порушень настає кримінальна відповідальність за ст. 204 КК України - штраф від 85 000 до 170 000 грн із конфіскацією товару. У тяжчих випадках можливе обмеження або позбавлення волі.