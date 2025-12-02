Два штрафа на миллионный город? Как в Харькове реагируют на проблему нелегальных сигарет

В Харькове растет продажа нелегальных табачных изделий. Безакцизные сигареты реализуют открыто: на рынках, в киосках, у станций метро. При этом за год налоговая служба зафиксировала в городе только два факта нарушений.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в материале харьковского издания 057.ua

Несмотря на усиление контроля над оборотом подакцизных товаров, приобрести нелегальные сигареты в Харькове можно во многих локациях.

По данным местного СМИ, подобную продукцию предлагают на рынках, возле станций метро, ​​в небольших торговых точках в спальных районах. На некоторых рынках продажи производятся открыто - из коробок, лотков или в небольших киосках, где безакцизные сигареты выложены на витрине.

"В Харькове традиционно такой товар можно купить на рынках города, в спальных районах и возле конечных станций метро, ​​которые приближены к выезду из города. Потенциальные клиенты - селяне и жители пригорода, работяги, отныне и военные", - говорится в публикации.

Журналисты даже совершили "контрольную закупку" и за 100 гривен получили две пачки - одну в упаковке, но без нужной маркировки, другую - россыпью в пакете.

Парадокс официальной статистики

Как сообщили в Харьковской налоговой службе в ответ на запрос издания 057.ua, во время проверок в 2024 году было установлено только 2 случая незаконного обращения сигарет. Общая сумма штрафа составила 48 тысяч гривен, из которых в бюджет взыскана только половина.

Со своей стороны областная прокуратура отчитывается о 43 уголовных производствах за 10 месяцев текущего года.

Национальная полиция обнародовала несколько большие цифры, но они также не коррелируют с объемами рынка. Отмечается, что за год было составлено 119 протоколов за нарушение правил продажи табачных изделий (ст. 156 КУоАП) по области, из которых только 34 касаются непосредственно Харькова.

Примечательно, что на территории рынка возле одной из станций метро, ​​где торговля ведется наиболее активно, протоколы вообще не составлялись.

Следует добавить, что законодательство предусматривает административную ответственность за реализацию товаров без акцизной марки.

ст. 156 КУоАП устанавливает штраф от 3400 до 23 800 грн с возможной конфискацией товара и выручки.

за хранение или пересылку подакцизных товаров без марок (ст. 164-5 КУоАП) штраф составляет от 1700 до 20 400 грн.

отдельно статья 177-2 КУоАП предусматривает ответственность за изготовление или реализацию фальсифицированных табачных изделий.

В случае серьезных или системных нарушений наступает уголовная ответственность по ст. 204 УК Украины - штраф от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией товара. В более тяжелых случаях возможно ограничение или лишение свободы.