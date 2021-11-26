Два самолета доставили сотни мигрантов из Беларуси в Ирак

В пятницу, 26 ноября, два рейса доставили сотни иракцев, которые стремились въехать в Европейский Союз, обратно в Ирак из Беларуси. Все больше мигрантов улетают на родину, поскольку теряют надежду благополучно попасть на территорию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что самолеты рано утром приземлились в Эрбиле, столице автономного курдского региона Ирака. На борту находилось около 600 иракцев, в основном курдов.

Многие пассажиры сказали, что с облегчением вернулись домой. Отмечают, что им пришлось потратить много данег, даже чтобы добраться от границы в Минск на самолет.