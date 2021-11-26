Два літаки доставили сотні мігрантів із Білорусі до Іраку

У п'ятницю, 26 листопада, два рейси доставили сотні іракців, які прагнули в'їхати до Європейського Союзу, назад до Іраку з Білорусі. Все більше мігрантів відлітають на батьківщину, оскільки втрачають надію благополучно потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що літаки рано-вранці приземлилися в Ербілі, столиці автономного курдського регіону Іраку. На борту було близько 600 іракців, в основному курдів.

Багато пасажирів сказали, що з полегшенням повернулися додому. Зазначають, що їм довелося витратити багато грошей, навіть щоб дістатися від кордону до Мінська на літак.