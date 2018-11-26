Два российских бомбардировщики трижды пролетели над кораблем бельгийских ВМС на Балтике

Инцидент произошел во время учений НАТО
Два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Об этом заявил капитан одного из кораблей альянса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал VRT.
Как сообщается, инцидент произошел 22 ноября.
Godetia, как уточняет телеканал, является командным кораблем для соединений Североатлантического альянса, предназначенных для постановки, поиска и уничтожения минно-взрывных и сетевых заграждений.
Все они участвовали в маневрах НАТО на Балтике. Именно там, по словам собеседника VRT, произошел инцидент.
В момент происшествия, как отмечает телеканал, в Балтийском море также находился фрегат бельгийского флота "Луиза Мари". Он проводил учения по противовоздушной обороне. Операция была прервана, чтобы позволить шведским истребителям, которые должны были изображать нападение на "Луизу Мари", перехватить российские бомбардировщики.
Однако капитан Godetia в момент пролета Су-24, по его словам, дал находящимся под его командованием кораблям указание не совершать ответных действий, потому что любое из них могло привести к серьезной эскалации ситуации.
Напомним, истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.
В конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству страны.