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Два российских бомбардировщики трижды пролетели над кораблем бельгийских ВМС на Балтике

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:25
Два российских бомбардировщики трижды пролетели над кораблем бельгийских ВМС на Балтике
Иллюстративное фото

Инцидент произошел во время учений НАТО

Два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Об этом заявил капитан одного из кораблей альянса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал VRT.

Как сообщается, инцидент произошел 22 ноября.

Godetia, как уточняет телеканал, является командным кораблем для соединений Североатлантического альянса, предназначенных для постановки, поиска и уничтожения минно-взрывных и сетевых заграждений.

Все они участвовали в маневрах НАТО на Балтике. Именно там, по словам собеседника VRT, произошел инцидент.

В момент происшествия, как отмечает телеканал, в Балтийском море также находился фрегат бельгийского флота "Луиза Мари". Он проводил учения по противовоздушной обороне.​ Операция была прервана, чтобы позволить шведским истребителям, которые должны были изображать нападение на "Луизу Мари", перехватить российские бомбардировщики.

Однако капитан Godetia в момент пролета Су-24, по его словам, дал находящимся под его командованием кораблям указание не совершать ответных действий, потому что любое из них могло привести к серьезной эскалации ситуации.

Напомним, истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.

В конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству страны.

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