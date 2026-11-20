Фото: два російські танкери з дизелем, які прямували до США, прибули в Бразилію (Getty Images)

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Два танкери з російським дизельним паливом, які прямували до США в межах домовленостей Вашингтону і Москви, натомість оминули Сполучені Штати та прибули до Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Maritime Executive.

Як повідомляється, загалом Росія відправила до США чотири танкери. Два з них уже прибули до бразильських портів. На кожному з них, за оцінками, приблизно по 40 тисяч тонн дизелю. Ще одне судно, Beast, прямує вздовж узбережжя Південної Америки. Четвертий танкер перебуває в Атлантиці, наразі немає даних про те, що він збирається прямувати до США.