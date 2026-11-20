Два российских танкера с дизелем, следовавшие в США, прибыли в Бразилию, - СМИ
Два танкера с российским дизельным топливом, которые следовали в США в рамках договоренностей Вашингтона и Москвы, миновали Соединенные Штаты и прибыли в Бразилию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Maritime Executive.
Как сообщается, в целом Россия отправила в США четыре танкера.
Два из них уже прибыли в бразильские порты. На каждом из них, по оценкам, примерно по 40 тысяч тонн дизеля.
Еще одно судно, Beast, следует вдоль побережья Южной Америки.
Четвертый танкер находится в Атлантике, пока нет данных о том, что он собирается следовать в США.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что два из трех нефтяных танкеров с российским топливом, направлявшихся в США, сменили курс, поставив под угрозу заключенное ранее дизельное соглашение между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Также 10 ноября сообщалось, что судно Agioi Fanendes, везущее российское дизельное топливо в США, сменило курс.
Танкер с около 40000 метрических тоннами дизеля со сверхнизким содержанием серы (около 300000 баррелей) развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка.