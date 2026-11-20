Два танкера с российским дизельным топливом, которые следовали в США в рамках договоренностей Вашингтона и Москвы, миновали Соединенные Штаты и прибыли в Бразилию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Maritime Executive .

Как сообщается, в целом Россия отправила в США четыре танкера.

Два из них уже прибыли в бразильские порты. На каждом из них, по оценкам, примерно по 40 тысяч тонн дизеля.

Еще одно судно, Beast, следует вдоль побережья Южной Америки.

Четвертый танкер находится в Атлантике, пока нет данных о том, что он собирается следовать в США.