Два роки без "Да Вінчі". В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра Коцюбайла

Як українці вшановують пам'ять "Да Вінчі"

Вранці на Аскольдовій могилі, де похований Дмитро, провели спільну молитву і панахиду в пам'ять про Героя. Також відбулася присяга добровольця бійців батальйону "Вовки Да Вінчі".

"7 березня - вшанування памʼяті командира, добровольця, лейтенанта, Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Вже традиційно бійці "Вовків Да Вінчі" даватимуть присягу добровольця на Аскольдовій могилі. Це присяга воїна УПА, яку першим з нас склав командир "Да Вінчі". Ця подія засвідчує тріумф української героїки, частиною якої стала й доблесть "Да Вінчі", - написали в окремому батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Вшанувати пам'ять Героя на Аскольдовій могилі зібралось понад сотня небайдужих українців та побратимів.

"Він став у пантеоні навіки наших Героїв, наших націоналістів. На жаль, таким шляхом. Проте він був воїном, прожив життя воїна і загинув воїном. На мою думку, це є честю сьогодні для українця і для чоловіка", - прокоментувала керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" та наречена Дмитра Аліна Михайлова.

Пам'ять про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла вшанували на Аскольдовій могилі (фото Еспресо TV)

Також небайдужі українці вшановують пам'ять про Героя постами у соцмережах.

Історія життя і боротьби "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському на Івано-Франківщині. Його прадід був воїном УПА, тож з малечку Дмитра виховували у патріотичному дусі. Дмитро мав талант до малювання, навчався на художника в Івано-Франківську, саме через це й отримав позивний "Да Вінчі".

У віці 18 років Дмитро пішов добровольцем на фронт. Брав участь у бою під Пісками, де отримав важке поранення. Також він воював у Карлівці, Пісках, Авдіївці, під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

Дмитро став добровольцем у 18 років (фото: Facebook/ Олександра Коцюбайло)

У 2016 році "Да Вінчі" став командиром 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. У 2021 йому надали звання Героя України - він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якого відзначили цією нагородою ще за життя.

"За свою свободу треба боротися. Якщо не хочеш бути в ярмі чи стати рабом, то треба боротися", - говорив Дмитро.

Дмитро під час нагородження (фото з відкритих джерел)

Дмитро з нареченою Аліною Михайловою (фото: Facebook/ Інформагентство "Вчасно")

Під час повномасштабного вторгнення "Да Вінчі" воював на Луганщині, згодом на Донеччині. 7 березня 2023 року неподалік Бахмуту Коцюбайло потрапив під артобстріл, уламок завдав йому смертельного поранення у шию. Йому було 27 років.

На прощання із Героєм у Києві на Майдані зібрались тисячі українців. Віддати останню шану йому також прийшли президент Володимир Зеленський і вище військове керівництво України: головнокомандувач Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков і бригадні генерали ЗСУ.

Дмитра похоронили на Аскольдовій могилі. У 2024 році в день його народження йому там відкрили пам'ятник. Також у цей день побратими на Донеччині урочисто відкрили пам’ятну стелу в пам'ять про "Да Вінчі".

Крім того, восени торік вийшов документальний фільм про Героя, у якому побратими й рідні поділились спогадами про легендарного воїна. Дмитро Коцюбайло став одним із символів сучасної боротьби України за право існувати.

"Кожен, хто приходить на території нашої держави зі зброєю, має бути знищений", - говорив Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло (фото: Facebook/ Інформагентство "Вчасно")