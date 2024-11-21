У Києві відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу (фото)

На Аскольдовій могилі у Києві відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Військовий похований на цьому ж місці.

Про це повідомляє РБК-Україна .

"Да Вінчі" похований на Аскольдовій могилі у столиці. Тепер на цьому місці з’явилася монументальна скульптура. Дмитра Коцюбайла зобразили зі зброєю у руках та трьома вовками позаду нього – вони символізують батальйон "Вовки Да Вінчі", яким командував полеглий військовий.

Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель" опублікував відео відкриття скульптури.

Під час відкриття монументу була присутня наречена Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Вона зазначила, що відкриття відбулося саме у День Гідності та Свободи, оскільки "Да Вінчі" починав свій шлях з Майдану.

Скульптура на честь "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі у Києві (Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель")

Скульптура на честь "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі у Києві (Telegram-канал ProKyiv)