Два года без "Да Винчи". В Украине чтят память легендарного воина Дмитрия Коцюбайло

Как украинцы чтят память "Да Винчи"

Утром на Аскольдовой могиле, где похоронен Дмитрий, провели совместную молитву и панихиду в память о Герое. Также состоялась присяга добровольца бойцов батальона "Волки Да Винчи".

"7 марта - почтение памяти командира, добровольца, лейтенанта, Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Уже традиционно бойцы "Волков Да Винчи" будут давать присягу добровольца на Аскольдовой могиле. Это присяга воина УПА, которую первым из нас составил командир "Да Винчи". Это событие свидетельствует о триумфе украинской героики, частью которой стала и доблесть "Да Винчи", - написали в отдельном батальоне "Волки Да Винчи".

Почтить память Героя на Аскольдовой могиле собралось более сотни неравнодушных украинцев и побратимов.

"Он стал в пантеоне навеки наших Героев, наших националистов. К сожалению, таким путем. Однако он был воином, прожил жизнь воина и погиб воином. По моему мнению, это является честью сегодня для украинца и для мужчины", - прокомментировала руководитель медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" и невеста Дмитрия Алина Михайлова.

Память о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло почтили на Аскольдовой могиле (фото Еспресо TV)

Также неравнодушные украинцы чтят память о Герое постами в соцсетях.

История жизни и борьбы "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское на Ивано-Франковщине. Его прадед был воином УПА, поэтому с детства Дмитрия воспитывали в патриотическом духе. Дмитрий имел талант к рисованию, учился на художника в Ивано-Франковске, именно поэтому и получил позывной "Да Винчи".

В возрасте 18 лет Дмитрий пошел добровольцем на фронт. Участвовал в бою под Песками, где получил тяжелое ранение. Также он воевал в Карловке, Песках, Авдеевке, под Степановкой, Саур-Могилой, Старогнатовкой.

Дмитрий стал добровольцем в 18 лет (фото: Facebook/ Александра Коцюбайло)

В 2016 году "Да Винчи" стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. В 2021 ему присвоили звание Героя Украины - он стал самым молодым командиром и первым добровольцем, которого отметили этой наградой еще при жизни.

"За свою свободу надо бороться. Если не хочешь быть в ярме или стать рабом, то надо бороться", - говорил Дмитрий.

Дмитрий во время награждения (фото из открытых источников)

Дмитрий с невестой Алиной Михайловой (фото: Facebook/ Информагентство "Вчасно")

Во время полномасштабного вторжения "Да Винчи" воевал в Луганской области, затем в Донецкой. 7 марта 2023 года неподалеку Бахмута Коцюбайло попал под артобстрел, осколок нанес ему смертельное ранение в шею. Ему было 27 лет.

На прощание с Героем в Киеве на Майдане собрались тысячи украинцев. Отдать последний долг ему также пришли президент Владимир Зеленский и высшее военное руководство Украины: главнокомандующий Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и бригадные генералы ВСУ.

Дмитрия похоронили на Аскольдовой могиле. В 2024 году в день его рождения ему там открыли памятник. Также в этот день побратимы в Донецкой области торжественно открыли памятную стелу в память о "Да Винчи".

Кроме того, осенью прошлого года вышел документальный фильм о Герое, в котором побратимы и родные поделились воспоминаниями о легендарном воине. Дмитрий Коцюбайло стал одним из символов современной борьбы Украины за право существовать.

"Каждый, кто приходит на территории нашего государства с оружием, должен быть уничтожен", - говорил Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (фото: Facebook/ Информагентство "Вчасно")