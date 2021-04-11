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Два ракетных эсминца США направляются в Черное море

Автор: Артур Родивилов

В акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

Об этом сообщает МИД Турции.

Раньше корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Берк"), размещенными на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтре, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Напомним, 23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец Donald Cook.

Ранее американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Также РБК-Украина писало, что в посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море. По словам россиян, США ищут "врага в Черном море".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЧерное море
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