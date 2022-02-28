Два пункта обогрева и полевая кухня. На вокзале Киева функционирует гуманитарный центр

На Центральном железнодорожном вокзале cтолицы работает гуманитарный центр. здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УЗ в своем Telegram-канале .

Кроме того, на территории вокзала работает 60 волонтеров, которые владеют иностранными языками. Также в доступе есть услуги психолога.

"На вокзале задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в ​​поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции", - отметили в ведомстве.