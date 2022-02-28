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Два пункта обогрева и полевая кухня. На вокзале Киева функционирует гуманитарный центр

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 10:05
Два пункта обогрева и полевая кухня. На вокзале Киева функционирует гуманитарный центр Фото: на Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Каролина Гайдук

На Центральном железнодорожном вокзале cтолицы работает гуманитарный центр. здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ в своем Telegram-канале.

Кроме того, на территории вокзала работает 60 волонтеров, которые владеют иностранными языками. Также в доступе есть услуги психолога.

"На вокзале задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в ​​поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции", - отметили в ведомстве.

Напомним, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые помогут добраться к границам ЕС.

Отметим, что пересечь границу Украины по железной дороге можно только при наличии биометрического паспорта.

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