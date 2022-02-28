Два пункта обогрева и полевая кухня. На вокзале Киева функционирует гуманитарный центр
Фото: на Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр (РБК-Украина, Виталий Носач)
На Центральном железнодорожном вокзале cтолицы работает гуманитарный центр. здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ в своем Telegram-канале.
Кроме того, на территории вокзала работает 60 волонтеров, которые владеют иностранными языками. Также в доступе есть услуги психолога.
"На вокзале задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции", - отметили в ведомстве.
Напомним, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые помогут добраться к границам ЕС.
Отметим, что пересечь границу Украины по железной дороге можно только при наличии биометрического паспорта.