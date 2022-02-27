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Укрзализныця запустила еще несколько поездов

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Воскресенье 27 февраля 2022 23:17
Укрзализныця запустила еще несколько поездов Фото: УЗ назначила дополнительные поезда к границам ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые помогут добраться к границам ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Для улучшения обслуживания пассажиров, следующих в Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля этого года поезд № 7617/7618 в 00:40. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно;

в указанную дату поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.

Поезда будут отправляться с Главного вокзала Львова. По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просим внимательно следить за объявлениями на вокзале.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Ранее мы писали, какие поезда УЗ изменят время отправления.

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