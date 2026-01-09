ua en ru
Два самых горячих направления на фронте остаются неизменными: новая сводка Генштаба

Украина, Пятница 09 января 2026 23:03
UA EN RU
Два самых горячих направления на фронте остаются неизменными: новая сводка Генштаба Фото: Силы обороны сдерживают врага и задают серьезные потери (t.me_GeneralStaffZSU)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины отбили 165 атак российских захватчиков по состоянию на 22:00 9 января. Враг применил ракеты, авиацию, дроны и артиллерию, однако наши защитники нанесли ему значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на вечер 9 января 2026 года украинские войска продолжают сдерживать наступление противника.

В течение суток зафиксировано 165 боевых столкновений, из которых 2795 обстрелов позиций и населенных пунктов, 36 ракетных запусков и 72 управляемые бомбы. Российские оккупанты также задействовали 3967 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил более 104 обстрелов, включая применение реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении девять атак произошли в районах Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении шесть попыток наступления зафиксировано в районе Степной Новоселовки, Богуславки и Новой Кругляковки, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 14 штурмовых действий в Нововодяном, Новоегоровке, Колодязях, Дробышево и Мирном.

На Славянском направлении враг атаковал Платоновку, а на Краматорском направлении - Ступочки.

На Константиновском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и Софиевки.

Горячее всего было на Покровском направлении, где враг совершил 39 атак в районах Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новопавловка и Филиал. Силы обороны уничтожили 85 оккупантов (60 безвозвратно), танк, РСЗО, 68 дронов и другую технику врага.

На Александровском направлении отбито 18 атак в Поддубном, Сосновке, Вишневом, Рыбном, Егоровке и Красногорском. На Гуляйпольском направлении - 25 боестолкновений в Сладком, Гуляйполе, Варваровке и Зеленом.

Другие направления, включая Ореховское и Приднепровское, подверглись единичным, незначительным атакам.

Потери России в войне

Напомним, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 215 900 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери составили более тысячи человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили почти семьсот вражеских дронов.

