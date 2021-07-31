Два миллиарда за полет. Правительство США отказало Безосу в лунной программе

Компания обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному. Однако Счетная палата США, куда было направлена жалоба, заявила, что протест отклонен.

"Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные месячные амбиции NASA будут отложены, в конце концов обойдутся дороже, что не будет отвечать национальным интересам", - заявил Безос.

В апреле NASA заключило с компанией SpaceX контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.