Безос показал видео изнутри космического корабля и анонсировал новые полеты

Самый богатый человек мира Джефф Безос сегодня совершил полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin вместе с еще тремя космическими туристами. Безос опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard и анонсировал новые полеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Безоса .

На видео, которое опубликовал Безос, можно увидеть, что происходило в капсуле New Shepard, когда она достигла космоса, пересекая линию Кармана. Капсула с четырьмя людьми поднялась сегодня на 107 километров над землей.

На видео зафиксировано, как члены экипажа капсулы находятся в невесомости и радуются своему полету. В невесомости экипаж находился несколько минут, после чего туристам пришлось снова пристегнуться, поскольку капсула начала снижение для посадки.

На пресс-конференции после полета Безос заявил, что компания Blue Origin в 2021 году совершит еще два пилотируемых полета с капсулой New Shepard.