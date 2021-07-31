Два мільярди за політ. Уряд США відмовив Безосу в місячній програмі

Компанія оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA має визначити кілька постачальників, а не віддавати перевагу одному. Однак Рахункова палата США, куди було направлена скарга, заявила, що протест відхилений.

"Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені, зрештою коштуватимуть дорожче, що не відповідатиме національним інтересам", - заявив Безос.

У квітні NASA уклало з компанією SpaceX контракт на створення космічного корабля для доставлення астронавтів на поверхню Місяця у 2024 році.