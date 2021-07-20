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Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся

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Техас, Вторник 20 июля 2021 16:22
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся Фото: основатель Amazon Джефф Безос был в космосе (blueorigin)
Автор: Анастасия Рокитна

Американский миллиардер Джефф Безос слетал в космос. Вместе с основателем Amazon в космосе побывали еще три туриста.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Космический полет был приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который мечтал побывать в космосе.

Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Вместе с Безосом в капсуле были три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник школы из Нидерландов.

Таким образом, этот полет стал дважды "рекордным" - по возрасту самого молодого и самого старшего астронавтов, которые будут подниматься в космос.

РБК-Украина опубликовало трансляцию полета Безоса в космос.

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космос Amazon
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