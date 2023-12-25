Два літаки та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Захисники відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки та знищили два ворожих винищувача-бомбардувальника.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. В районі Кринок продовжують точитися позиційні бої.
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