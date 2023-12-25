UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два літаки та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 353 950 (+760) осіб ліквідовано;
  • танків - 5877 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 10919 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 8347 (+33) од.;
  • РСЗВ - 9934 (+2) од.;
  • засоби ППО - 613 (+2) од.;
  • літаків - 329 (+2) од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32) од.;
  • крилаті ракети - 1616 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од.;
  • спеціальна техніка - 1234 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Захисники відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки та знищили два ворожих винищувача-бомбардувальника.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. В районі Кринок продовжують точитися позиційні бої.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України