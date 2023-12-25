Два самолета и более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, в Украине на фронте за сутки зафиксировано 66 боевых столкновений. Защитники отбили десятки атак россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два вражеских истребителя-бомбардировщика.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области. В районе Крынок продолжают продолжаться позиционные бои.
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